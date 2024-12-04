Büyük Şehir Sanat Galerisi özel çocukların eserlerine ev sahipliği yaptı

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle açılan sergide, özel öğrenciler tarafından çekilen fotoğrafların yanı sıra, çocukların yaptığı resim, ahşap boyama ve örgü çantalar gibi çeşitli ürünler yer aldı.

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