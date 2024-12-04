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        Büyük Şehir Sanat Galerisi özel çocukların eserlerine ev sahipliği yaptı

        Kayseri'de, özel çocukların yaptığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:44
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        Büyük Şehir Sanat Galerisi özel çocukların eserlerine ev sahipliği yaptı
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        Kayseri'de, özel çocukların yaptığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan serginin açılışına, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle açılan sergide, özel öğrenciler tarafından çekilen fotoğrafların yanı sıra, çocukların yaptığı resim, ahşap boyama ve örgü çantalar gibi çeşitli ürünler yer aldı.

        Katılımcılar sergiyi gezerek çocuklarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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