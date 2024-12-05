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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:19
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Kayseri'ye kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 315 kilogram kaçak tütün, 1127 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Operasyonda H.B, M.E.G. ve Z.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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