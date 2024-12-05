Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Kayseri'ye kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 315 kilogram kaçak tütün, 1127 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda H.B, M.E.G. ve Z.D. gözaltına alındı.
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