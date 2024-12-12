Erciyes Üniversitesi 6. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen 6. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı başladı.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki (EKM) çalıştayın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, ERÜ'nün son zamanlardaki başarılarının ilin valisi olarak kendisini gururlandırdığını söyledi.

Üniversitelerin şehirle bütünleşmesinin önemine dikkati çeken Çiçek, "Sadece öğrenci yetiştirmek değil, şehrin bütün meselelerine yaklaşımları çok önemli. Kayseri, Erciyes Üniversitesi ve diğer üniversitelerimiz ile beraber tam anlamıyla bu noktada örnek teşkil etmekte. Düzenlenen çalıştay bile bunun göstergesidir." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da üniversite olarak hem şehre hem ülkeye hem de tüm insanlığa katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.