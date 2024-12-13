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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, yıkım çalışmalarına katıldı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'ndeki 2. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinin yıkım çalışmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:34
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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, yıkım çalışmalarına katıldı
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Harman Mahallesi'ndeki 2. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında yer alan Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinin yıkım çalışmalarına katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Yalçın, yetkililerden bilgi aldı.

        Burada konuşan Yalçın, vatandaşların daha rahat, konforlu ve güvenli konutlarda oturmalarını sağlamak amacıyla 23 bloktaki 234 bağımsız bölümde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kentsel dönüşümün mülk sahiplerinin rızasıyla olduğunu ancak 1999'daki deprem yönetmeliğine uymayan eskimiş konutların yıkılıp kentsel dönüşüm adı altında yeniden yapılması gerektiğini belirten Yalçın, "Burada öncelikle devletimize ne kadar teşekkür etsek az. Hem belediye olarak işlerimiz kolaylaştırıldı hem de vatandaşın 40-50 yıllık yıkık dökük evlerine karşılık, hiçbir ücret ödemeden yepyeni daire sahibi olmaları sağlanıyor. Bunun anlamı çok büyük. Devletimiz bununla beraber kiraları da karşılıyor. Biz de belediyeler olarak emsal artışıyla hem ev sahiplerine hem de müteahhitlere kolaylık sağlıyoruz. Sadece burada 23 blok yenilenmiş oluyor ve 27 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Yıkım bittikten sonra projelerle hakkında mutabakat sağlayıp yapım ihalesine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, yıkımdan geriye kalan kapı, pencere, demir gibi bütün malzemelerin geri dönüşüme gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.

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