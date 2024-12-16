Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift yaparak çevreye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 45 bin 210 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı

        Benzer Haberler

        Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda 70 bin ziyaretçi ağırladı
        Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda 70 bin ziyaretçi ağırladı
        Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
        Kayseri'de iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
        Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü
        Tamir için girdiği plastik doğrama kazanında öldü
        Babasını kaybettiği akciğer kanserini 62 yaşında yendi
        Babasını kaybettiği akciğer kanserini 62 yaşında yendi
        Yükümlüler, yer aldıkları "mehter takımı" ile sosyalleşiyor
        Yükümlüler, yer aldıkları "mehter takımı" ile sosyalleşiyor
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı