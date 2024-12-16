Kayseri'de drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 45 bin 210 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Drift yaparak çevreye rahatsızlık verdi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 45 bin 210 lira ceza kesti.
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