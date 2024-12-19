Kayseri'de kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Hüseyin K. idaresindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet, Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Ş.K'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ş.K, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.
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