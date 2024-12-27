Kayseri'de bir çocuğu bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

Kayseri'de bir inşaatın çatısında "kelebek" bıçak tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 arkadaşı, 5 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.

Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Ş.K, maktul S.D'nin (12) ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, sanık T.Ş. (14) ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, Cumhuriyet savcısının önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, 2 sanığın da "nitelikli kasten öldürme"den cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi. Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığa önce "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet daha sonra haksız tahrik ve iyi hal nedeniyle sanıkların cezasını 5 yıl 10'ar ay hapse indirdi.

T.Ş'nin tutukluluk halinin de devamına hükmedildi. - Olay Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık 2023'te 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polislerce yakalanmıştı.