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        Kayseri'de bir çocuğu bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

        Kayseri'de bir inşaatın çatısında "kelebek" bıçak tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 arkadaşı, 5 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:46 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:46
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        Kayseri'de bir çocuğu bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis
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        Kayseri'de bir inşaatın çatısında "kelebek" bıçak tartışmasında 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 arkadaşı, 5 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.

        Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Ş.K, maktul S.D'nin (12) ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, sanık T.Ş. (14) ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

        Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, Cumhuriyet savcısının önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, 2 sanığın da "nitelikli kasten öldürme"den cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi.

        Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığa önce "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet daha sonra haksız tahrik ve iyi hal nedeniyle sanıkların cezasını 5 yıl 10'ar ay hapse indirdi.

        T.Ş'nin tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

        - Olay

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık 2023'te 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polislerce yakalanmıştı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan T.Ş'nin, ilk duruşmada, olaydan önce satmak amacıyla aldığı "kelebek" diye tabir edilen bıçağı S.D'nin parasını sonra vermek üzere zorla istediği, olay günü ortak arkadaşları Ş.K. ile inşaata çağırdığı S.D'nin taş fırlatıp üstüne atlaması üzerine elinde açılan bıçağı istemeden karşı tarafa salladığı yönünde savunma yaptığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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