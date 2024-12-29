Kayseri'de 7 milyon 650 bin makaron ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de 7 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron ve kaçak tütün ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 milyon 650 bin makaron ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.