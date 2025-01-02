Avrupa Bilgisayar Olimpiyatı şampiyonu ABD'nin MIT üniversitesine kabul edildi

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Çocukluğundan beri ilgi duyduğu bilgisayar alanında son olarak 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Bergüzar Yürüm, ABD'nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesine kabul edildi.

Geçen yıl Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden mezun olan Yürüm, ağustos ayında gideceği ABD'de 4 yıl boyunca yüzde 100 burslu eğitim alacak.

Ortaokulda elinde proje dosyasıyla dolaştığını anlatan Yürüm, "O yüzden daha çok proje yapmak isteyen araştırmacı öğrencilerin arasında bulunmak istedim. Bundan dolayı da Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'ni tercih ettim. Kompozisyon ve kitap okuma gibi birçok yarışmaya katıldım. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te depremle ilgili projemizle finalist olarak yarıştım." diye konuştu.

Takım çalışmalarından yorulup bireysel çalışmalara odaklandığını ve TÜBİTAK'ın bilgisayar olimpiyatlarına katıldığını belirten Yürüm, "Hedefim hep en iyisini başarmaktı. Şu okula gideceğim ya da şunu başaracağım gibi bir hedefim yoktu. Hedefim elimden gelenin en iyisini yapmaktı." dedi.

Bergüzar Yürüm, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına bilgisayar alanında katıldığını ve 3 olimpiyat elemesini geçtiğini belirterek, bu süreçte hem çok çalıştığını hem de okuldaki matematik öğretmenlerinden destek aldığını dile getirdi.