Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
Kayseri'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski hakim yakalandı.
Kayseri'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski hakim yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'nın (51) saklandığı adresi tespit etti.
Operasyonla yakalanan eski hakim, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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