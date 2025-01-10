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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı

        Kayseri'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski hakim yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:07
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski hakim yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'nın (51) saklandığı adresi tespit etti.

        Operasyonla yakalanan eski hakim, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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