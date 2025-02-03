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        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:04
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda, hakkında "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (28) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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