Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kent Konseyi yerel kalkınmayı ele aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi, yerel kalkınma ile tarım ve hayvancılık alanlarındaki gelişmeleri görüşmek amacıyla toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Kent Konseyi yerel kalkınmayı ele aldı
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi, yerel kalkınma ile tarım ve hayvancılık alanlarındaki gelişmeleri görüşmek amacıyla toplantı düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilciyle çalışan Kayseri Kent Konseyi Yerel Kalkınma Çalışma Grubu ve Tarım, Hayvancılık Çalışma Grubu'nun gerçekleştirdiği toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da katıldı.

        Burada konuşan Özsoy, Kent Konseyi'nin şehri daha ileriye taşıma yolunda gösterdiği gayretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Kent Konseyi'nin çalışmalarının önemine dikkati çeken Özsoy, "Birbirinden değerli katılımcılarla yerel kalkınma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kent Konseyi'nin yeniden hayata geçirilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere Kent Konsey Başkanı Serdar Altuntuğ'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"

        Benzer Haberler

        Öğrenciler yaşadıkları kentin tarihini ve kültürünü öğretmenlerinin yazdığı...
        Öğrenciler yaşadıkları kentin tarihini ve kültürünü öğretmenlerinin yazdığı...
        Kocasinan Belediyesinin deposunda buzlanmaya karşı 4 bin 500 ton tuz hazır
        Kocasinan Belediyesinin deposunda buzlanmaya karşı 4 bin 500 ton tuz hazır
        Yasemin meme kanserini akıllı ilaç tedavisiyle yendi
        Yasemin meme kanserini akıllı ilaç tedavisiyle yendi
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçe...
        Annenin öldüğü, oğlunun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın gerekçe...
        Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı