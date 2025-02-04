Yasemin meme kanserini akıllı ilaç tedavisiyle yendi

KAYSERİ'de yaklaşık 1,5 yıl önce, 13 aylık bebeğine anne sütü verdiği dönemde göğsünde fark ettiği sertlik nedeniyle başvurduğu hastanede meme kanseri teşhisi konulan Yasemin Kaya (34), 4'üncü evredeki kemik metastazı (kansere neden olan kötü huylu tümörlerin kemiklere yayılması) olan hastalığını, akıllı ilaç tedavisiyle yendi. Tedaviyi, çocukları için kabul ettiğini söyleyen Kaya, "Öğrendiğimde çok üzüldüm. Çünkü ailemde böyle bir hastalık yoktu. En büyük destekçim kızım ve oğlum. Onlar için bu savaşa girdim. Bebeğimle ilgilendiğimde hasta olduğumu hatırlamıyordum. Sadece hastanede hasta olduğum aklıma geliyordu. Çocuklarım olmasaydı, tedavi olmazdım. Çocuklarım için tedaviyi kabul ettim" dedi.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi Yasemin Kaya, yaklaşık 1,5 yıl önce, 13 aylık bebeğine anne sütü verdiği dönemde göğsünde fark ettiği sertlik nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kaya'ya yapılan tetkiklerde meme kanseri teşhisi konuldu. Kayseri Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Tarık Fırat tarafından tedavi edilen Yasemin Kaya, 4'üncü evredeki kemik metastazı olan hastalığını, akıllı ilaç tedavisiyle yendi. Yaşadığı süreci anlatan Kaya, "Meme kanseri oldum. Yaklaşık 1,5 yıl önce, 13 aylık bebeğime anne sütü verdiğim sırada göğsümde bir sertlik oluştuğunu hissettim. Öylesine genel cerraha geldim. Doktorum, ilk muayenesinde teşhisi koydu. Daha sonra biyopsi, MR, tomografi, ultrason derken hepsinde çıktı. Daha sonrasında Onkoloji bölümünde devam etmem gerekiyordu. Sedat Hocamı tanımıyordum. Tavsiye üzerine gelmedim. Şansıma ona denk geldim. En büyük şanslarımdan birisi de Tarık hocama denk gelmem. Ona çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIM İÇİN TEDAVİYİ KABUL ETTİM'

Ailesinde böyle bir hastalığın olmadığını söyleyen Kaya, "Öğrendiğimde çok üzüldüm. Çünkü ailemde böyle bir hastalık yoktu. Bir de 'Emziren annede olmaz' diye bir söylenti vardır. Düşünmüyordum ama ilk etapta bayağı bir yıkıldım. Daha sonrasında ailem, sülalem çok destekçim oldular. En büyük destekçim kızım ve oğlum. Onlar için bu savaşa girdim. Ev hanımıyım. Bebeğim küçük olduğu için sadece onunla ilgilendim. Bebeğimle ilgilendiğimde hasta olduğumu hatırlamıyorum. Sadece hastaneye geldiğim gün hasta olduğumu biliyorum. Çocuk biraz hareketli ve hiperaktif. Ailem, akrabalarım hep bana destek oldular. Kızım farkındaydı ama kanserin ne olduğunu bilmiyordu. Akrabalarıma, 'Annem ölecek mi?' diye soruyordu. Biz de bildiğimiz kadarıyla ona izah etmeye çalıştık. Üzüldü ve ağladı. Ben de kızıma, 'Hayır ölmeyeceğim, tedavime devam edeceğim, genç anneyim, atlatacağım' diyordum. Çocuklarım olmasaydı bu tedaviyi olmazdım. Çocuklarım için tedaviyi kabul ettim. Gözümün içine bakan 2 tane çocuğum var" diye konuştu.