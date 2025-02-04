Yarıyıl tatilinde büyükşehir belediyesinin müzelerini 11 bin 978 kişi ziyaret etti

Tatildeki öğrencilerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, müzeleri gezerek kentin tarihine ve kültürüne ilişkin bilgilere ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, yarıyıl tatili boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi müzeleri, yarıyıl tatilinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan 11 bin 978 kişi ziyaret etti.

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