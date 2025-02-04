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        Yarıyıl tatilinde büyükşehir belediyesinin müzelerini 11 bin 978 kişi ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi müzeleri, yarıyıl tatilinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan 11 bin 978 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:27
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        Yarıyıl tatilinde büyükşehir belediyesinin müzelerini 11 bin 978 kişi ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi müzeleri, yarıyıl tatilinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan 11 bin 978 kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, yarıyıl tatili boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

        Tatildeki öğrencilerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, müzeleri gezerek kentin tarihine ve kültürüne ilişkin bilgilere ulaştı.

        Yarıyıl tatili boyunca 11 bin 978 kişi, 3 müzeye ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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