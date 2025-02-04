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        Kocasinan Belediyesinin deposunda buzlanmaya karşı 4 bin 500 ton tuz hazır

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla gerekli önlemleri aldıklarını ve 4 bin 500 ton tuzun depoda hazır beklediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:50
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        Kocasinan Belediyesinin deposunda buzlanmaya karşı 4 bin 500 ton tuz hazır
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla gerekli önlemleri aldıklarını ve 4 bin 500 ton tuzun depoda hazır beklediğini belirtti.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

        Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerektiğinin aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Fen işleri, temizlik işleri ve kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, olası soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerini aldı. Bu önlemler içerisinde greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları var. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda mevcut buzlanmaya karşı kullanılacak 4 bin 500 ton tuzumuz hazır. Yaşanabilecek olası buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemler alındı."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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