        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:45
        Kayseri'de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (25) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

