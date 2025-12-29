Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:47
        Kayseri'de işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Orhan Ö. idaresindeki 38 P 0097 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8’inci Cadde'de Doğan Ö.'nün kullandığı 23 HU 061 plakalı tırla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, minibüs sürücüsüyle minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

