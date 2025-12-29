Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım sağladı

        Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğinden yaklaşık 2 bin öğrencinin faydalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:12
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım sağladı
        Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğinden yaklaşık 2 bin öğrencinin faydalandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2025 yılı ulaşım kartı desteğinden 1 Ekim'den bugüne kadar toplam 1982 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yaralandığı ifade edildi.

        Açıklamada, desteklenen öğrencilerin yaklaşık üç ayda 268 bin 25 kez ücretsiz biniş yaptığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından bu yana ulaşım kartı desteğinin sunulduğunu kaydetti.

