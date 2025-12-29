Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de komisyonsuz yemek uygulaması hayata geçirildi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:24 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:24
        
        Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, komisyonsuz yemek uygulamasını hayata geçirdi.

        Oda Başkanı Altan Aydemir, oda binasında gazetecilere, online yemek siparişleri için yeni bir devrin kapısını açtıklarını söyledi.

        Türkiye'de binlerce işletmenin, yüksek komisyonlar nedeniyle kazancının büyük bir kısmını kaybettiğini belirten Aydemir, bu yüzden tüketicilerin gerçek indirim ve hizmete ulaşamadığını ifade etti.

        Restoran, kafe, lokanta, pizza salonları, pastane, fırın, çiğköfteci ve gıda sektöründe emek veren tüm esnafların sesi olmak için yola çıktıklarını vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalışdığımız projeyi bugün itibariyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tıkyemek.com, komisyonsuz ve esnaf dostu yapısıyla, güçlenen esnafın, mutlu müşterinin ve adil ticaretin mümkün olduğunu göstermek için kuruldu. Amacımız, hem işletmeciye hem de kullanıcıya nefes aldıran, daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir bir online sipariş sistemini sunmaktır. Neden Tıkyemek? Komisyon yok, kazanç esnafın ve vatandaşlarımızın cebinde kalır. Gerçek indirim ve gerçek hizmet çünkü biz yapay kampanyalarla değil, dürüst ticaretle büyümek istiyoruz. Esnafın yanında duran, tüketiciyi koruyan bir odayız. Yerel işletmeleri güçlendiren, mahalle, ilçe, il ekonomisini destekleyen bir sistem kuruyoruz. Biz emeğin, helal kazancın, alın terinin değerini bilen bir odayız."

        Aydemir, Kayseri'de başlayan bu hareketi tüm Türkiye'ye yayarak esnafın güldüğü, müşterinin mutlu olduğu, komisyonsuz ve yenilikçi bir yemek platformunu ülke çapında standart haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

        

