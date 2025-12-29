Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de zabıta ekipleri işletmeleri denetledi

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kanatlı eti satışı yapan esnafa yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:38 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:38
        Kayseri'de zabıta ekipleri işletmeleri denetledi
        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kanatlı eti satışı yapan esnafa yönelik denetim yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Cumhuriyet Meydanı çevresinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, satılan kanatlı etlerin muhafazası, etiket bilgileri ve son tüketim tarihi gibi toplum sağlığını ilgilendiren hususlarda inceleme yaptı.

        Ekipler, satış kurallarına dair esnafa hatırlatmalarda da bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

