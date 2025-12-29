Kayseri'de kara saplanan araçta mahsur kalan 3 kişi polis tarafından kurtarıldı
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları araçta donma tehlikesi geçiren 3 kişi, polis tarafından kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erciyes-Hacılar kara yolunda kara saplanan otomobildeki 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, araçta donma tehlikesi geçiren 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
İhtiyaçları giderilen vatandaşlar, ilgili birimlerle koordine sağlanarak gidecekleri yere götürüldü.
Kara saplanan araç ise iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
