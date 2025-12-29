Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kara saplanan araçta mahsur kalan 3 kişi polis tarafından kurtarıldı

        Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları araçta donma tehlikesi geçiren 3 kişi, polis tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:40
        Kayseri'de kara saplanan araçta mahsur kalan 3 kişi polis tarafından kurtarıldı
        Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları araçta donma tehlikesi geçiren 3 kişi, polis tarafından kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erciyes-Hacılar kara yolunda kara saplanan otomobildeki 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, araçta donma tehlikesi geçiren 3 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

        İhtiyaçları giderilen vatandaşlar, ilgili birimlerle koordine sağlanarak gidecekleri yere götürüldü.

        Kara saplanan araç ise iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

