Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle kent merkezindeki cadde, sokak, park ve araçlar beyaza büründü.
Vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, bazıları da güvercinleri besledi.
Ekipler, yol ve parklarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Trafik polisleri ise sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama konusunda uyardı.
