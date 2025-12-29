Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

        Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle kent merkezindeki cadde, sokak, park ve araçlar beyaza büründü.

        Vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, bazıları da güvercinleri besledi.

        Ekipler, yol ve parklarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Trafik polisleri ise sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç'tan '2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Yol Haritası Zi...
        Başkan Büyükkılıç'tan '2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Yol Haritası Zi...
        Melikgazi Basketbol Botaş'a mağlup oldu
        Melikgazi Basketbol Botaş'a mağlup oldu
        Kayseri Spor A.Ş.'den önemli başarı
        Kayseri Spor A.Ş.'den önemli başarı
        Melikgazi Basketbol 2025'in son maçında Galatasaray'ı konuk edecek
        Melikgazi Basketbol 2025'in son maçında Galatasaray'ı konuk edecek
        Erciyes 38 FK, ilk transferini yaptı
        Erciyes 38 FK, ilk transferini yaptı
        Talas'ta kar teyakkuzu
        Talas'ta kar teyakkuzu