Hacılar Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, merkez mahallelerden dış mahallelere kadar tüm bölgelerde çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ramazan ayı öncesinde mahalleleri gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Özdoğan, "Ramazan ayının huzur ve bereketini en iyi şekilde yaşayabilmek adına hazırlıklarımızı şimdiden başlatıyoruz. İlçemizin her köşesinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarımızı yaparak Hacılar'ı ramazana en güzel şekilde hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Hacılar Belediyesi olarak özel programlar düzenleyeceklerini aktaran Özdoğan, bu tür programlarla topluma katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özdoğan, "Meclisimiz her zaman ilçemizin gelişimi için birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Burada hiçbir ayrım yapmaksızın, ilçemizin geleceğine katkı sağlayacak kararlar alıyoruz. Hep birlikte Hacılar’ı daha iyi bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacılar Belediye Meclisi toplantısında gündemde yer alan 8 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını diledi.