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        Kayseri'de sürücülere trafik ihlallerinden ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan sürücülere çeşitli cezalar uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:15
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        Kayseri'de sürücülere trafik ihlallerinden ceza kesildi
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        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan sürücülere çeşitli cezalar uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "kırmızı ışık ihlali kamerada", "çevreye rahatsızlık veren motosiklet" ve "seyir halindeki kamyonet arkasında bulunan malzemeleri dökerek ilerliyor" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

        Kırmızı ışık ihlali yapan 2 aracı tespit eden ekipler, sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 4 bin 334 lira cezai işlem uyguladı.

        Motosiklet sürücüsüne toplam 3 bin 392 lira ceza uygulayan ekipler, malzemeleri dökerek ilerleyen kamyonetin sürücüsüne ise 2 bin 72 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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