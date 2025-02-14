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        Kayseri'de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:30
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        Kayseri'de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, 34 suç kaydı bulunan D.P. (23), 31 suç kaydı bulunan D.K. (14) ve 58 suç kaydı bulunan G.K. (16) yakalandı.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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