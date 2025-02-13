Kayserili sporcu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2025) Kayserili sporcu Mustafa Said Yörükoğlu bronz madalya kazandı.

Büyük erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yörükoğlu, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada 74 kiloda mücadele etti.

Yarı finalde son dünya şampiyonu Sırp rakibine kaybeden Yörükoğlu, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Yörükoğlu'nun antrenörü Yunus Emre Sayan, yaptığı açıklamada, 60 ülkeden binlerce sporcunun katıldığı kapsamlı bir turnuvada bronz madalya kazanan sporcusunun önemli bir başarı kazandığını belirtti.

Ciddi rakiplerini geçerek yarı finale yükselen sporcusunun son dünya şampiyonuna yenilerek üçüncü olduğunu aktaran Sayan, "Mustafa Said'in aldığı derece bizi çok mutlu etti. Bu sonuçla Kayseri uzun yıllar sonra erkekler kategorisinde uluslararası turnuvada madalya kazanmış oldu." ifadesini kullandı.