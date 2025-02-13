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        Kayserili sporcu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

        Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2025) Kayserili sporcu Mustafa Said Yörükoğlu bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:26
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        Kayserili sporcu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz madalya kazandı
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        Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda (Türkiye Open 2025) Kayserili sporcu Mustafa Said Yörükoğlu bronz madalya kazandı.

        Büyük erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Yörükoğlu, 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvada 74 kiloda mücadele etti.

        Yarı finalde son dünya şampiyonu Sırp rakibine kaybeden Yörükoğlu, turnuvayı üçüncü tamamladı.

        Yörükoğlu'nun antrenörü Yunus Emre Sayan, yaptığı açıklamada, 60 ülkeden binlerce sporcunun katıldığı kapsamlı bir turnuvada bronz madalya kazanan sporcusunun önemli bir başarı kazandığını belirtti.

        Ciddi rakiplerini geçerek yarı finale yükselen sporcusunun son dünya şampiyonuna yenilerek üçüncü olduğunu aktaran Sayan, "Mustafa Said'in aldığı derece bizi çok mutlu etti. Bu sonuçla Kayseri uzun yıllar sonra erkekler kategorisinde uluslararası turnuvada madalya kazanmış oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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