Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
        ABONE OL

        Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

        Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

        Berat Kandili'nin öneminin anlatıldığı gecede, camiye gelen cemaate, bazı kurum ve vatandaşlar tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

        Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

        Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.

        Tarihi Ahi Evranı Veli Camisi, Cacabey Medresesi başta olmak üzere diğer camileri de dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.

        Programın ardından camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.

        - Yozgat

        Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

        İl Müftüsü Ali Gülden, Berat Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri ve bu gecenin dua ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini anlattı.

        Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi.

        Vatandaşlara Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 33 yıldır kayıp kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yarg...
        Kayseri'de 33 yıldır kayıp kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yarg...
        Kayserili sporcu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz ma...
        Kayserili sporcu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz ma...
        Büyükşehir Belediyesi, çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde bakım...
        Büyükşehir Belediyesi, çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde bakım...
        Melikgazi'de kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları sürüyor
        Melikgazi'de kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları sürüyor
        Kayseri'de Türk Telekom ve polis ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi
        Kayseri'de Türk Telekom ve polis ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin güvenlik kamerası gör...
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin güvenlik kamerası gör...