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        Kayseri'de Türk Telekom ve polis ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi

        Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Türk Telekom ve polis ekiplerine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:02
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        Kayseri'de Türk Telekom ve polis ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi
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        Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Türk Telekom ve polis ekiplerine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

        İlk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda eğitim hakkında bilgi alan Türk Telekom ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi personeli, daha sonra eğitim sahasında ekipmanların nasıl kullanıldığını öğrendi.

        Ekiplere, olası bir depremde enkazda kalanları kurtarmaya yönelik uygulamalı eğitim de verildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, gazetecilere, kar kış demeden eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

        Arama kurtarma personeli yetiştirmek için eğitim seferberliği başlatıldığını belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Kayseri'de zorlu kış şartlarında çalışmalarına devam eden ekipler, depremde arama kurtarma eğitimi yani enkaz içinden canlı çıkarmaya yönelik eğitim alıyor. Bu kapsamda 27 kişilik Türk Telekom ekibi, hafif düzeyde arama kurtarma akreditasyon sınavına hazır olmaları için eğitimlerini tamamlayacak. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin sayısını da 167'ye çıkardık. Onların eğitimleri de sürekli devam ediyor. Ülkemizin olası afetlere daima hazır olması için tüm teşkilatlarla yoğun bir seferberlik başlatıldı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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