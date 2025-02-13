Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi'de kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları sürüyor

        Melikgazi Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi'de kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları sürüyor
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede karla mücadele çalışmalarına katılarak Selçuklu, Hunat, Tacettinveli ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede devam eden çalışmaları inceledi.

        Belediye olarak karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personelle aktif bir şekilde sahada olduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Biz de gece gündüz demeden her zaman sahadayız. Ekiplerimiz, kar yağdığından beri merkezde ve kırsal mahallelerimizde kar temizleme ve tuzlama mesaisini sürdürüyor. İlçemizde cadde ve sokakların temizliği kamyon ve iş makineleriyle yapılırken, kaldırımlarda da küreme ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir kar yağışı var. Ekiplerimiz, öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu ana güzergahlar başta olmak üzere çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde buzlanmaya karşı 24 saat kar temizleme çalışması yapıyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi

        Benzer Haberler

        Kayserili sporcu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz ma...
        Kayserili sporcu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda bronz ma...
        Büyükşehir Belediyesi, çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde bakım...
        Büyükşehir Belediyesi, çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde bakım...
        Kayseri'de Türk Telekom ve polis ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi
        Kayseri'de Türk Telekom ve polis ekiplerine arama kurtarma eğitimi verildi
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin güvenlik kamerası gör...
        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin güvenlik kamerası gör...
        Kayseri'de "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi...
        Kayseri'de "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi...
        Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti
        Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti