Melikgazi'de kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesi, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede karla mücadele çalışmalarına katılarak Selçuklu, Hunat, Tacettinveli ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediye olarak karla mücadele çalışmalarında çok sayıda araç ve personelle aktif bir şekilde sahada olduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de gece gündüz demeden her zaman sahadayız. Ekiplerimiz, kar yağdığından beri merkezde ve kırsal mahallelerimizde kar temizleme ve tuzlama mesaisini sürdürüyor. İlçemizde cadde ve sokakların temizliği kamyon ve iş makineleriyle yapılırken, kaldırımlarda da küreme ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir kar yağışı var. Ekiplerimiz, öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu ana güzergahlar başta olmak üzere çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde buzlanmaya karşı 24 saat kar temizleme çalışması yapıyor."