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        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

        Kayseri'de mobilya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı yangına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:56
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        Kayseri'de 3 işçinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı yangına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te çıkan ve çalışanlar İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Derya Asiltürk ve Ömer Çeri'nin ise yaralandığı yangının çıkış anı, söz konusu iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Görüntülerde, işçiler çalışırken yangının başlaması, alevlerin yükselmesi, etrafın dumanla kaplanması ve endişelenen işçilerin koşarak fabrikadan çıkmaya çalışması yer alıyor.

        Yangına ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Serkan Türkoğlu tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Serkan Türkoğlu'nun geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

        Başsavcılıkça 7 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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