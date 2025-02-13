Büyükşehir Belediyesi, çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde bakım onarım çalışması yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde kapsamlı bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezdeki 25 farklı noktada yaklaşık 600 çevre aydınlatmasını ve 28 araç alt geçidindeki 560 aydınlatma armatürünü bakım ve onarımdan geçiriyor.

Proje kapsamında Sahabiye Mahallesi, Sivas Caddesi'nden Düveönü Tramvay Durağına kadar uzanan bölgede, Emek İstasyonu ile Yoğun Burç Kümeye kadar olan alanlarda toplamda 120 direğe LED figür montaj çalışmaları hızla devam ediyor.

Çalışmalarla şehre hem enerji verimliliği sağlanacak hem de görsel olarak estetik bir dokunuş katacak.