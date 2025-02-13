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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 123 bin 950 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 560 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:39
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 123 bin 950 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 560 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda, kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 103 bin 950 dolu, 20 bin boş makaron, 560 kilogram kaçak tütün, 6 bin boş sigara paketi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.K. ile R.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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