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        Seyir halindeyken camlarından 3 kişinin sarktığı aracın sürücüsüne para cezası

        Kayseri'de, seyir halindeyken 3 kişinin camdan sarktığı otomobilin sürücüsüne 2 bin 979 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:14
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        Seyir halindeyken camlarından 3 kişinin sarktığı aracın sürücüsüne para cezası
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        Kayseri'de, seyir halindeyken 3 kişinin camdan sarktığı otomobilin sürücüsüne 2 bin 979 lira ceza uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, "Araç camları sağlık ve trafik güvenliği açısından oturmak için uygun yerler değildir, düşme ve yaralanma riski bulunmaktadır" konulu paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

        Otomobili tespit eden ekipler, araç sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 bin 979 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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