Seyir halindeyken camlarından 3 kişinin sarktığı aracın sürücüsüne para cezası

Otomobili tespit eden ekipler, araç sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 bin 979 lira ceza kesti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, "Araç camları sağlık ve trafik güvenliği açısından oturmak için uygun yerler değildir, düşme ve yaralanma riski bulunmaktadır" konulu paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

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