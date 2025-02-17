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        Başkan Çolakbayrakdar, sosyal tesis inşaatını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı son aşamaya gelen sosyal tesisin inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:59
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        Başkan Çolakbayrakdar, sosyal tesis inşaatını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı son aşamaya gelen sosyal tesisin inşaatını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'nde inşa edilen tesisteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Çolakbayrakdar, belediye olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bu kapsamda sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Sosyal tesisin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında bölgeye sosyal tesis kazandırıyoruz ve inşaatının son aşamasındayız. Yunusemre Mahallesi, bölgedeki gecekonduların ve imarsız yapılaşmaların sonlandırılması, şehrin yeniden imarlı bir kimliğe kavuşması, bölgedeki imar hareketinin hızlanmasıyla önemli bir aşamaya geldi. Tesisle bölgenin sosyal hayatını renklendireceğiz."

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        Galeri

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