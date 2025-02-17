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        Başkan Büyükkılıç, "Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı" projesi çalışmasını yerinde inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi İldem bölgesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde başlatılan "Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı" projesi çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:38
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        Başkan Büyükkılıç, "Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı" projesi çalışmasını yerinde inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi İldem bölgesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde başlatılan "Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı" projesi çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2,5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yol yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Büyükkılıç, belediyenin yaptığı çalışmalarla çözüm üretip, altyapı hizmetlerini hayata geçirdiğini ifade etti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        “Burada 4’üncü Organize Sanayi Bölgemiz, Erciyes Organize diye nitelendirdiğimiz bu bölgededir. İldem bölgemizde yoğun bir yapılaşma ortaya çıkarken, Yeşilyurt Mahallemiz artık kabına sığmayan bir yaklaşım içerisinde konutlarla donandı. İnşaat malzemecilerimiz ve dostlarımız da bu bölgede gerçekten ticareten güzel işler yapıyor. Çevre yolumuzla İldem ve Yeşilyurt'u Gesi üzerinden bir ana arterle bağlantı sağlayacağı bir yolu hayata geçiriyoruz."

        Büyükkılıç’a incelemesinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, daire başkanları ve müdürler eşlik etti.

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