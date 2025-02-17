Başkan Özdoğan'dan esnaf ziyareti
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede esnaf ziyareti yaptı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede esnaf ziyareti yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.
Belediye olarak esnaf dostu projeler geliştirmeye devam edeceklerini anlatan Özdoğan, "Hacılar'ımızın gelişiminde esnafımızın emeği büyük. Onların daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Esnafımızın güçlü olması, ilçemizin güçlü olması demektir. Birlikte üretecek ve büyüyeceğiz." ifadesini kullandı.
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