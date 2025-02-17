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        Kayseri'de dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacı GES ile sağlanacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi sistemi (GES) ile yeraltı sularını yeryüzüne çıkararak, enerji hatlarının bulunmadığı dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacını temin edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:22
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        Kayseri'de dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacı GES ile sağlanacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi sistemi (GES) ile yeraltı sularını yeryüzüne çıkararak, enerji hatlarının bulunmadığı dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacını temin edecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal kesimlerde yapılacak GES ile Hayvan İçme Suyu Temini Projesi hayata geçirilecek.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulan muhtelif mahallerdeki güneş enerji sistemi projesiyle yeraltı suları yeryüzüne çıkartılarak enerji hatlarının bulunmadığı dağlık alanlarda ve meralarda hayvanların içme suyu ihtiyacının temini sağlanacak.

        Projenin pilot uygulamasına Develi Epçe Mahallesi'nde başlanırken, sondaj çalışmalarının tamamlandığı projede mahallede 50 metre derinlikte yeterli debide suya ulaşıldığı kaydedildi.

        Hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı projede köyden kente göçün azaltılması ve çiftçi gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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