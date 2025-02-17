Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Erciyes'te etkinlik gerçekleştirdi

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, çocuk ve gençlerin yer aldığı "Gece Kayağı" etkinliği de düzenledi.

Çocuk ve yetişkin danslarının bulunduğu sahne gösterileri ile katılımcılar spor keyfi yaşadı.

Spor şenliğinde halat çekme, düello oyunu, çuval yarışı, yumurta taşıma ve slalom gibi sahne önü oyunlarının yanı sıra voleybol, badminton, halka atma ve oturarak futbol gibi sportif oyun alanları yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 15-16 Şubat'ta Erciyes Tekir Kapı'da düzenlenen etkinliklerde katılımcılar eğlenceli zaman geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Erciyes Kayak Merkezi'nde "Erciyes'te hareket var spor şenliği" ve "Gece kayağı" etkinlikleri düzenledi.

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