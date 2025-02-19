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        Kayseri'de 48 kadın kooperatifi bir yılda 142 milyon lira ciro yaptı

        MURAT ASİL - Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı alanlarda üretim yapan 48 kadın kooperatifi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:39
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        Kayseri'de 48 kadın kooperatifi bir yılda 142 milyon lira ciro yaptı
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        MURAT ASİL - Kayseri'de, 2 yıl önce kent genelinde başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı alanlarda üretim yapan 48 kadın kooperatifi kuruldu.

        Özellikle kırsaldaki kadınların üretime dahil edildiği kooperatiflerde, kadınlar bir yandan meslek öğreniyor, bir yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kent merkezi ve 16 ilçede kurulan kooperatifler kısa sürede farklı üretim alanlarında adlarından söz ettirirken, Türkiye'nin en büyük zincir marketlerine de ürün satar hale geldi.

        Kooperatiflerin kuruluşuna öncülük eden Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, Kayseri'nin girişimci ruhuna inanarak yola çıktıkları kooperatifleşme hamlesinde 2 yılda kadınların işletmelerini çok önemli yerlere getirmeyi başardıklarını söyledi.

        Kadın kooperatiflerinde 670 kişinin istihdam edildiğini belirten Çiçek, "Başladığımızda başarılı olacaklarına inancımız tamdı çünkü Kayseri girişimciliğiyle tüm Türkiye'ye örnek olan bir şehir. Annelerimiz ve ablalarımız da bunu gösterdi. Birlikte bir hayal kurmuştuk ve başardık. Şimdilerde ihracat yapan, tüm Türkiye'ye, büyük marketlere ürünler satan kooperatiflerimiz var." dedi.

        Çiçek, 48 kadın kooperatifinin hepsinin farklı alanlarda üretim yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ağırnas'taki kooperatifte aspir yağı üretiliyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerine buradan tırlarla ürün gönderiyorlar. Bir markete her ay 10 bin litre, bir başkasına 1000 litre. Geçenlerde ikinci dükkanlarını açtılar. Biri ayakkabı üretiyor. Dünyaca ünlü markalara saya (ayakkabının üst kısmı) üretiyorlar. Mantı, mantar, kabak çekirdeği gibi birçok şey üretiyorlar. Kayseri iş dünyasının kalbinin attığı yer. Dolayısıyla iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ürünleri de yapıyorlar. Sayıları 48'i buldu ve her ilçede varlar. İlçelerde satış alanları ve restoranları var. Kayseri'nin kadınları Kayseri'nin girişimcilik ruhuna uygun olarak ilkler yapıyor."

        Kooperatiflerin ayakta kalabilmesi ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için eğitim programları da düzenlediklerini anlatan Çiçek, gelinen aşamada kooperatiflerin borcu olmayan, ihracat yapabilen, şirketleşen yapıya dönüştüklerini dile getirdi.

        - "Bir seferde 7 milyon liralık çikolata satan kadın kooperatifimiz var"

        Vali Çiçek, kadın kooperatiflerinin sektörün ve piyasanın ihtiyaçlarını yakından takip ettiğine, ürün yelpazesini buna göre belirlediğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

        "Bu işi gönüllü yapabilecek, Türkiye'ye örnek olabilecek yapılar kurmayı planladık. 25 kadın kooperatifimiz şirketleşerek sigortalarını ödeyecek duruma geldi. Bunların sayısını artırmaya çalışıyoruz. Yenilerde de çok seçici davranmaya çalışıyoruz çünkü hayal kırıklığına uğrasınlar istemiyoruz. Şunu gururla söyleyebilirim, 48 kadın kooperatifinin hiçbirinin borcu yok, hepsi karda. Vali yardımcımızın koordinesinde bir komisyon sürekli onlarla ilgileniyor. Ticaret, e-ticaret, muhasebe gibi eğitimler veriliyor. Bir yılda (2024 yılı) kadın kooperatiflerinin yaptığı ciro 142 milyon liraya ulaştı. Bir seferde 7 milyon liralık çikolata satan kadın kooperatifimiz var. İhtiyaca göre üretimi çeşitlendiriyoruz. Örneğin Dubai çikolatası gündemde olduğunda Sarıoğlan ilçesindeki kooperatifimiz Dubai çikolatası üretti ve haftada 3 milyon ciro yapıyordu."

        Çiçek, kentte kadınlara yönelik kooperatifleşme çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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