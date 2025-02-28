TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji'den havacılık batarya hücresinin geliştirilmesi ve üretimi için işbirliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) ve ASPİLSAN Enerji arasında Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayi Katılımı Offset Desteği Programı kapsamında "Havacılık Batarya Hücresinin Geliştirilmesi ve Üretilmesi Sözleşmesi" imzalandı.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu sözleşmeyle Türkiye'nin havacılık bataryalarının tasarlanması ve üretilmesinde yerlilik oranının arttırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlayacak anlaşma ile yerli imkanlarla geliştirilecek hücreler, hava platformları, kritik savunma, havacılık ve uzay projelerinde kullanılacak.

Türkiye'nin batarya teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltılmayı amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye'nin havacılık, savunma ve uzay alanındaki enerji depolama çözümlerinde rekabet gücünün arttırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinin yerli ve milli üretim kapasitesinin arttırılması için imzalanan sözleşmenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek. tedarik zincirini güçlendirmek ve sektördeki rekabetçiliği ileri taşımak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Ana ve alt yüklenicilerden KOBİ'lere kadar tüm ekosistem paydaşlarını desteklediklerini kaydeden Görgün, sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak için destek mekanizmalarını hayata geçirdiklerini aktardı.

Görgün, "Bu kapsamda Sanayi Katılımı Offset Desteği ile ülkemizin iki önemli savunma sanayi şirketi TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında Havacılık Batarya Hücresinin Geliştirilmesi ve Üretilmesi Sözleşmesi imzalandı. Bu stratejik işbirliği, savunma sanayimizde yerli ve milli teknolojilerin gelişimini hızlandırarak ülkemizin bağımsız üretim gücüne ve küresel rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

- "Bu stratejik işbirliği, yalnızca bugünü değil geleceği de güvence altına alıyor"