Hacılar Belediyesinde mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ramazan ayının huzur ve bereketini en iyi şekilde yaşayabilmek adına ekiplerle sahada olduklarını ifade etti.

Ramazan ayı boyunca belediye olarak çeşitli programlar düzenleyeceklerini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"İlçemizi ramazan ayına hazırlarken sadece fiziki düzenlemelerle değil, manevi atmosferi de hep birlikte yaşamak için etkinlikler planlıyoruz. Şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz, esnafımız, teşkilatlarımız ve toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında bir araya geleceğiz. Ramazanın manevi ikliminden hep birlikte istifade etmeyi arzu ediyoruz. Meclisimiz her zaman ilçemizin gelişimi için birlik ve beraberlik içinde hareket etti. Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin, ilçemizin geleceği için ortak kararlar alıyoruz."

Toplantıda gündemde yer alan 4 madde oy birliğiyle kabul edildi.