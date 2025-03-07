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        Başkan Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanını ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:24
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        Başkan Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanını ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan etkinlikleri alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun konserini izledi.

        Konserin ardından sahneye davet edilen Büyükkılıç, topluluğu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Vatandaşlara da etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, "Kayseri'mizin güzel insanlarına minnettarız, bizleri yalnız bırakmıyor. Gecemizi hem keyiflendiriyorlar hem istifade ediyorlar. Konya'mızın tasavvuf musikisi deyince Mevlana'mızı anınca, Seyyid Burhaneddin'imizi anmadan da edemiyoruz." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na konserden dolayı teşekkür etti.

        Büyükkılıç, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç'e, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından "Erciyes Dağı" isimli kitabı hediye etti.

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