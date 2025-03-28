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        TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

        TCDD Genel Müdürlüğü, 24 Mart-30 Nisan tarihlerinde Yerköy-Kayseri-Gömeç hatları üzerindeki gar, istasyon ve demir yolu hatlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:24
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        TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
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        TCDD Genel Müdürlüğü, 24 Mart-30 Nisan tarihlerinde Yerköy-Kayseri-Gömeç hatları üzerindeki gar, istasyon ve demir yolu hatlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

        TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "24.03.2025-30.04.2025 tarihleri arasında Yerköy-Kayseri-Gömeç arası hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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