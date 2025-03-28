TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 24 Mart-30 Nisan tarihlerinde Yerköy-Kayseri-Gömeç hatları üzerindeki gar, istasyon ve demir yolu hatlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını bildirdi.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.03.2025-30.04.2025 tarihleri arasında Yerköy-Kayseri-Gömeç arası hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."