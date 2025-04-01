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        KAYSO'nun mart ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:09
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        KAYSO'nun mart ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, üretim ve yatırım ortamının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için fiyat istikrarının vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.

        Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Büyüksimitci, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sonuçlara göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2 büyürken, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti. Böylesi zor dönemde büyüme rakamları elbette umut verici ancak en sağlıklı büyümenin, üretimle ve ihracatla olduğunu da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

        Büyümeye özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün katkı sağladığının altını çizen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması ülkemizin uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracaktır. Bir önceki çeyreğe göre net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Sanayi sektörünün yeniden ivmelenmesi için rasyonel ekonomik politikalar vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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