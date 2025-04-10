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        Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:46
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        Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.U. (29) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanıktaki yaralanmaların nedeninin belirlenemediği yönünde rapor geldiğini belirtti.

        Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık M.U. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, ekleyeceği bir şey olmadığını söyledi.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı koca A.U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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