Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadının, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.U. (29) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanıktaki yaralanmaların nedeninin belirlenemediği yönünde rapor geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.U. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, ekleyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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