Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 1418 kilogram kaçak tütün, 615 paket kaçak sigara, 20 litre sahte içki, 469 emtia, 118 kilogram kaçak nargile kömürü ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 9 şüpheli ile aranan 18 kişiyi yakaladı.

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