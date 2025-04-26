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        Nesrin Boysan Anaokulu öğrencileri açık hava sınıflarında ders işliyor

        Kayseri'de Nesrin Boysan Anaokulu'ndaki öğrenciler bazı dersleri açık hava sınıflarında işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:03
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        Nesrin Boysan Anaokulu öğrencileri açık hava sınıflarında ders işliyor
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        Kayseri'de Nesrin Boysan Anaokulu'ndaki öğrenciler bazı dersleri açık hava sınıflarında işliyor.

        Anaokulunda eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların doğayla bağ kurması amacıyla açık hava sınıfları oluşturuldu.

        Bu kapsamda çocuklar, öğretmenleri eşliğinde belirlenen zamanlardaki bazı dersleri doğada işliyor ve keyifli zaman geçiriyor.

        Okulda, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini desteklemeye yönelik kulüp faaliyetlerinin başlatılması da planlanıyor.

        Ayrıca okul yönetimi, açık hava kütüphanesine kanserden kaybettikleri öğretmenleri Esma Sönmez'in ismini verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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