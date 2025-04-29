Kayseri Bilim Merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne KAYBİS istasyonu kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne, Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) istasyonu kuruldu.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, KAYBİS'in bisiklet sayısı bine, istasyon sayısı ise 91'e ulaştı.

Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne kurulan istasyonla birlikte KAYBİS, bin 968 adet park ünitesine ulaşmış oldu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Argıncık Amatör Spor Tesisleri yanı başına yapılan KAYBİS istasyonundan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.