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        Kayseri Bilim Merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne KAYBİS istasyonu kuruldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne, Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) istasyonu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:10
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        Kayseri Bilim Merkezi ve Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne KAYBİS istasyonu kuruldu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne, Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS) istasyonu kuruldu.

        Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, KAYBİS'in bisiklet sayısı bine, istasyon sayısı ise 91'e ulaştı.

        Anadolu Harikalar Diyarı kampüsünde bulunan Kayseri Bilim Merkezi ile Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ne kurulan istasyonla birlikte KAYBİS, bin 968 adet park ünitesine ulaşmış oldu.

        Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Argıncık Amatör Spor Tesisleri yanı başına yapılan KAYBİS istasyonundan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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