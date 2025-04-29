Kayseri'de fabrika bahçesinde bir kadını silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (46), maktul kadının oğlu H.E.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık M.B'nin çocukları M.E.B. ve E.B. tanık olarak dinlendi.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.B. savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

Maktul H.G'yi 2023'ten itibaren tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne süren sanık, daha sonra evlilik teklifi ettiğini, aralarında yüzük taktıklarını ve maktulün bir süre sonra yüzüğü çıkardığını iddia etti.

Maktulün daha sonra başka biriyle tanıştığını, bu durumu kendisine söylediğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan sanık, "1 yıl boyunca kandırıldım, sömürüldüm. 2 çocuğum var, 1'i engelli. Bu süre zarfında H.G'nin çocuklarına da yetişmeye çalıştım. Son konuşmamızda bana ve babama yönelik sözleri sonrası öfkeme yenildim. Çok pişmanım." diye konuştu.