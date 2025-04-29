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        Kayseri'de fabrika bahçesinde bir kadını silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:38
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        Kayseri'de fabrika bahçesinde bir kadını silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Kayseri'de fabrika bahçesinde eski arkadaşını silahla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (46), maktul kadının oğlu H.E.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, sanık M.B'nin çocukları M.E.B. ve E.B. tanık olarak dinlendi.

        Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.B. savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

        Maktul H.G'yi 2023'ten itibaren tanıdığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne süren sanık, daha sonra evlilik teklifi ettiğini, aralarında yüzük taktıklarını ve maktulün bir süre sonra yüzüğü çıkardığını iddia etti.

        Maktulün daha sonra başka biriyle tanıştığını, bu durumu kendisine söylediğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan sanık, "1 yıl boyunca kandırıldım, sömürüldüm. 2 çocuğum var, 1'i engelli. Bu süre zarfında H.G'nin çocuklarına da yetişmeye çalıştım. Son konuşmamızda bana ve babama yönelik sözleri sonrası öfkeme yenildim. Çok pişmanım." diye konuştu.

        Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten maktulün oğlu H.E.Ç. ise sanığın en ağır şeklide cezalandırılmasını ve verilecek cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        - Olay

        Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de 6 Haziran 2024'te 3 çocuk annesi H.G (43), çalıştığı fabrikanın bahçesinde tartıştığı eski erkek arkadaşı M.B. tarafından silahla öldürülmüş, olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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