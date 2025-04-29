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        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde denetim yaptı

        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde denetimde bulunarak, fiyat etiketleri ve terazilerin doğruluğunu kontrol etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:51
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        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde denetim yaptı
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        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde denetimde bulunarak, fiyat etiketleri ve terazilerin doğruluğunu kontrol etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde denetimlerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerin amacının hem vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmasını sağlamak hem de esnafın kurallara uygun faaliyet göstermesini teşvik etmek olduğunu ifade etti.

        Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Pazar yerlerinde zabıta ekiplerimizin bu tür denetimleri, hem satıcıların hem de alıcıların memnuniyetini artırmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Hem esnafımızın hem de halkımızın mutluluğu ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Ekiplerimizin titiz çalışmaları, ilçedeki pazarlarda düzenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor. Tezgahların temiz ve düzenli olması, ayıplı mal satışı ve yüksek sesle satış yapmama gibi konularda da hassas davranılması için gerekli uyarılar yapıldı."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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